مايا مرسي لـ "سفراء الاتحاد الأفريقي: من الضروري تغيير الصورة النمطية لدور المرأة

كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اجتماعا افتراضيا مع مجموعة من سفراء الاتحاد الأفريقي وذلك على هامش مشاركتها كرئيسة لوفد مصر في فعاليات الدورة 66 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة (CSW66) المنعقدة حاليا بنيويورك.

وأشار المجلس، في بيان، اليوم السبت، إلى أن الدكتورة مايا مرسي استعرضت خلال الاجتماع جهود الدولة المصرية للقضاء على ختان الإناث والزواج المبكر سواء من خلال التشريعات والقوانين أو حملات التوعية التي تم إطلاقها.

وتطرقت مايا مرسي للحديث عن جهود الدولة المصرية في الاستجابة لاحتياجات المرأة أثناء جائحة كورونا، موضحة أن مصر أعدت ورقة سياسات كانت الأولى على مستوى العالم والتي استعرضت خلالها أهمية إدماج احتياجات المرأة في خطتها الوطنية لاحتواء تداعيات الجائحة منذ اللحظة الأولى (مارس 2020)، وكانت السياسة هي اتباع الاستجابة الفورية المطلوبة واتخاذ إجراءات وتدخلات قصيرة ومتوسطة المدى.

وشددت رئيسة المجلس القومي للمرأة على أنه تم إصدار 5 نسخ من مرصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد لرصد تنفيذ تلك السياسات بشكل دوري.

وأشارت كذلك إلى الإجراءات التي تم اتباعها من الدولة المصرية على المستوى الدولي أيضا، حيث اعتمدت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان القرار المصري "حماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات كورونا المستجد"، وانضمت لقائمة رعاة القرار 19 دولة عربية و60 دولة حول العالم.

وتابعت: من الضروري العمل سويا لتغيير الصورة النمطية لدور المرأة ورفع الوعي بموضوعات المرأة في دولنا، مشيرة إلى استضافة مصر لقمة المناخ COP27، والتي تعقد خلال شهر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة 66 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة (CSW66) منعقدة بنيويورك حول "تحقيق المساواة المبنية على النوع الاجتماعي وتمكين جميع النساء والفتيات في سياق تغير المناخ، وسياسات وبرامج الحد من مخاطر الكوارث البيئية".