وزير الأوقاف: مصر تدعم نشر الفكر الوسطي عالميا بخيرة أئمتها وقرائها

كتب- مصراوي:

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، زيادة أعداد الأئمة والقراء الموفدين إلى الخارج لإحياء ليالي شهر رمضان بالدول الأجنبية.

وقال جمعة، في بيان، اليوم السبت، إن عدد الموفدين خلال شهر رمضان إلى دولة ألمانيا وحدها يبلغ 18 إماما وقارئا لأول مرة في تاريخها مما يؤكد الريادة الدينية لمصر.

وأضاف وزير الأوقاف، أنه في إطار الدور الريادي الديني للدولة المصرية في نشر الفكر الوسطي عالميا، وبناء على الخطابات الواردة عبر وزارة الخارجية المصرية والطلب العالمي الكبير والمتزايد من مختلف دول العالم لأئمة وقراء وزارة الأوقاف لإحياء أيام وليالي شهر رمضان المبارك 1443هـ / 2022م، تم إيفاد 19 إماما وقارئا إلى دولة البرازيل، و9 أئمة وقراء إلى دولة فنزويلا.

كما تم إيفاد 7 أئمة وقراء إلى دولة كندا، و4 أئمة وقراء إلى دولة إيطاليا، و4 أئمة وقراء إلى دولة الأرجنتين، و4 أئمة وقراء إلى دولة كولومبيا، و4 أئمة وقراء إلى دولة أمريكا.

ونوه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بأن الإيفاد لا يزال مستمرا إلى العديد من مختلف دول العالم.