السيسي يستقبل السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ

كتب- محمد نصار:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، باتريشيا إسبينوزا، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد تقـدير مصـر للتعـاون المثمـر والمتنامي مـع الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضية تغير المناخ وتأثيراتها على العالم، والتطلع إلى تركيز هذا التعاون والتنسيق للتحضير لقمة المناخ العالمية القادمة COP27 في شرم الشيخ، وذلك في إطار سعي مصر للبناء على ما تم إنجازه من نتائج خلال قمة جلاسجو الأخيرة، بهدف الوصول لحلول والتزامات عملية قابلة للتطبيق دولياً فيما يتعلق بمواجهة التحديات المناخية، وحشد التمويل الدولي الضروري لذلك.

من جانبها؛ أعربت "إسبينوزا" عن تشرفها بلقاء الرئيس، وتطلعها لأن تكون القمة المقبلة التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ قمة فارقة في قضية التغير المناخي، مشيدةً في هذا الإطار بالمواقف التاريخية ذات الصلة لمصر، لاسيما مع كونها من أولى الدول النامية التي تبنت سياسات حاسمة بشأن ملف تغير المناخ، فضلاً عن الجهود الوطنية المبذولة حالياً للاهتمام بملف البيئة ودعم التحول الأخضر ومجابهة ظاهرة التغير المناخي، بما فيها من خلال بناء المدن الخضراء، والتحول لوسائل النقل النظيف وإصدار السندات الخضراء، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.