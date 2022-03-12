وزير الزراعة ومحافظ أسوان يتفقدان أول محطة لإنتاج شتلات قصب السكر بكوم أمبو

كتب-أحمد مسعد:

تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، ‏واللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، واللواء أركان حرب كرم سالم محمد سلامة، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، أول محطة مخصصة لإنتاج شتلات القصب في كوم أمبو.

وقال القصير، في بيان، اليوم السبت، إن هذه الزيارة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بمحصول قصب السكر والتوسع في زراعته بنظام الشتلات واستخدام أفضل أساليب الري الحديث من أجل زيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف الإنتاج مما يحقق مردود اقتصادي إيجابي للمزارعين ورفع مستوى معيشتهم في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف القصير أن محطة كوم أمبو لإنتاج شتلات قصب السكر هي الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا لإنتاج شتلات قصب السكر، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذها من خلال مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع وأن المحطة على مساحة 26 فدانا لإنتاج شتلات القصب بكوم أمبو وبتكلفة 120 مليون جنيه وطاقة إنتاجية 15 مليون شتلة/ موسم (غرس ربيعي وخريفي)، تكفي لزراعة مساحة 4000 فدان بالشتل في الموسمين بتمويل من وزارة الزراعة وهيئة تنمية الصعيد.

‏وأكد وزير الزراعة أن الوزارة تقوم بإنشاء محطات لإنتاج شتلات قصب بتكنولوجيا جديدة مصرية بالكامل حتى تكون نموذجا يحتذى به للقطاع الخاص وكذلك لتشجيع المزارعين على زراعة القصب بنظام الشتلات لزيادة الإنتاجية من وحدتي الأرض وأيضا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر تلك السلعة الاستراتيجية المهمة وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأشاد القصير بجهود القائمين على إنشاء المحطة وطالبهم بسرعة الانتهاء من الأعمال في المواعيد المقررة وقبل بداية الموسم الجديد لزراعة القصب في مايو القادم.

وقال اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن إنشاء هذه المحطة يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بتحقيق التنمية المستدامة في صعيد مصر.

وأضاف وزير الزراعة، إن الهيئة تقوم بالتعاون مع وزارة الزراعة في إنشاء محطات إنتاج شتلات القصب من أجل تحقيق أعلى إنتاجية تسهم في رفع مستوى معيشة المزارعين وتحقيق الاكتفاء من سلعة استراتيجية.