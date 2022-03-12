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انخفاض البلدي.. أسعار البيض اليوم السبت في البورصات وللمستهلكين

12:58 م السبت 12 مارس 2022
انخفاض البلدي.. أسعار البيض اليوم السبت في البورصات وللمستهلكين

أسعار البيض

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كتب- أحمد مسعد:

شهدت أسعار البيض الأبيض والأحمر ثباتا، اليوم السبت، بحسب بورصات البيض على مستوى الجمهورية.

وسجل سعر طبق البيض الأحمر في جميع البورصات الرئيسية بين 57 جنيها لـ 58.5 جنيه، بينما سجل البيض الأبيض 55 جنيها في البورصات، بينما شهد البيض البلدي تراجعا لمستوى 54 جنيها.

كما سجل سعر البيض الأحمر للمستهلك 60 جنيها، وسعر البيض الأبيض 58 جنيها، والبيض البلدي 58 جنيها.

يذكر أن أسعار البيض قد شهدت حالة من التذبذب منذ يناير الماضي حتى الآن ما بين الارتفاع والانخفاض والاستقرار.

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