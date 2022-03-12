تصل لـ 100 جنيه شهريا.. تعرف على رسوم النظافة في القانون الجديد "فيديو"

كتب- محمد نصار:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 722 لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020.

وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 22 فبراير 2022 الصادر يوم الثلاثاء 1 مارس، ونص على أن يعمل باللائحة من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

رسوم النظافة للشقق السكنية من 2 لـ 40 جنيها شهريا

تتراوح رسوم النظافة الجديدة للشقق السكنية بين 2 جنيه و40 جنيها شهريا.

ويعتمد تطبيق الرسوم الجديدة على معدل استهلاك الكهرباء الشهري للمواطنين كلا حسب قيمة استهلاكه والشريحة التي يتم محاسبته وفقا لأسعارها.

رسوم النظافة للوحدات التجارية

تتراوح رسوم النظافة الجديدة بالنسبة للوحدات التجارية من 30 لـ 100 جنيه شهريا على الوحدات التجارية المستقلة والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة.

ومن أمثلة الوحدات التجارية المستهدفة من تطبيق تلك الرسوم ما يلي:

- العيادات.

- الصيدليات.

- المكاتب الإدارية.

- المكاتب الخدمية والمهنية.

- الورش الصغيرة.

- الأكشاك.

- المحال التجارية.

التدرج في تطبيق رسوم النظافة

قال الدكتور خالد قاسم، متحدث وزارة التنمية المحلية، إنه تم مراعاة التدرج في الرسوم المتعلقة بالنظافة وفقا لمعدلات استهلاك الكهرباء الشهرية حيث تم خفض الحد الأدنى لها إلى 2 جنيه وهو أقل من المعدل السابق.

وشدد قاسم، لمصراوي، على أن خفض الرسوم واعتمادها على التدرج في الزيادة يأتي مراعاة للبعد الاجتماعي وعدم تحميل المواطنين أعباء جديدة.

موعد تطبيق رسوم النظافة الجديدة

قال الدكتور ياسر محجوب، مدير إعادة هيكلة قطاع المخلفات بوزارة البيئة، إن اللائحة التنفيذية جاءت لتضع الأسس والقواعد التي سيتم على أساسها تقدير رسوم النظافة في المنظومة الجديدة.

وأضاف محجوب، لمصراوي، أن تحديد قيمة رسوم النظافة الجديدة حسب شرائح استهلاك الكهرباء جاء لمراعاة البعد الاجتماعي وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وبين أن إقرار الرسوم الجديدة التي سيتم تطبيقها سيكون بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزيري التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتابع: سيقدم وزير التنمية المحلية عرضا لرئيس الوزراء حول رسوم النظافة فيما يخص المحافظات، وسيقدم وزير الإسكان عرضا بشأن الرسوم فيما يتعلق بالمدن الجديدة.

وأكد أنه عقب تلقي رئيس الوزراء لعرضي التنمية المحلية والإسكان بشأن الرسوم سيتخذ قراره بشأنها.

وشدد على أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تركزت على عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية وأن يرى المواطن أولا الفارق بين المنظومة الجديدة والوضع قبلها.