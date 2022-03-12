حالتان في غيبوبة.. أسماء المصابين في تصادم سيارة وتروسيكل بالإسماعيلية

كتب- حسام الدين أحمد:

قال مصدر مسؤول بمجمع الإسماعيلية الطبي، إن قسم الطوارئ استقبل 10 مصابين في حادث تصادم سيارة نصف نقل وتروسيكل، بطريق الكيلو 11.

وأضاف المصدر في تصريح صحفي لـ"مصراوي" أن المصابين من أبناء محافظة الإسماعيلية، وحالتهم مستقرة باستثناء حالتين وصلا المجمع الطبي في غيبوبة تامة، لافتا أن جميع المصابين كانوا يستقلون صندوق السيارة النصف نقل والتروسيكل وعند التصادم سقط الجميع أرضا.

وأوضح ان المصابين هم ندى عايد 19 عامًا، مصابة بكسر بالعمود الفقري وجرح قطعي بفروة الرأس وكدمات وسحجات بالجسم، وخالد عيد حسن 45 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات، وفاطمة حسن 37 عامًا مصابة بجرح قطعي بالرأس وخلع بالكتف، وصفاء محمد درويش 25 عامًا وصلت المستشفى في غيبوبة تامة ومصابة بكسر في الذراع الأيمن.

وكذا أصيب أسماء سالم حسن 14 عامًا، وعيد محمد عيد 25 عامًا بكدمات وسحجات بالجسم، وأمينة سليمان 13 عامًا مصابة بكسر بالعمود الفقري، وإسماعيل محمد عبدالحميد 26 عامًا، مصاب بكسر بالركبة اليسرى، وعمرو رجب مصاب بكسر بالفك السفلى وجرح قطعي 7 سم، كما أصيبت طفلة مجهولة الهوية بنزيف داخلي بالبطن وفي غيبوبة تامة.

وكانت غرفة عمليات إسعاف الإسماعيلية تلقت بلاغا يفيد بوقوع الحادث أمام "بنزيمة عبدالمنعم" ووجه الدكتور حسن درويش مدير مرفق الاسعاف 6 سيارات لموقع الحادث لتقديم التأمين الطبي ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وانتقلت قوة من إدارة تأمين الطرق وأفادت المعاينة تصادم وقع بين سيارة نقل نقل تحمل لوحات "6113 ط ص و" وتروسكيل بدون لوحات معدنية وذلك بسبب السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات.