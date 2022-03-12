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"عبدالغفار" يقرر إعادة وجدي أمين مديرًا للأمراض الصدرية بالصحة

12:10 م السبت 12 مارس 2022
"عبدالغفار" يقرر إعادة وجدي أمين مديرًا للأمراض الصدرية بالصحة

الدكتور خالد عبدالغفار

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كتب- أحمد جمعة:

قرر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، ندب الدكتور وجدي عبدالمنعم أمين، مديرًا للإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة.

وأصدر عبدالغفار قرارًا برقم 92 لسنة 2022، حصل عليه مصراوي، بندب "وجدي أمين" أخصائي أول طب بشري بالإدارة العامة للأمراض الصدرية بقطاع الرعاية العلاجية، للعمل مديرًا عاما للإدارة لمدة عام.

وكان "أمين" يشغل هذا المنصب طوال جائحة كورونا، قبل أن يُعيّن مديرًا للجنة البحوث بالمجلس القومي للسكان.

قرار

خالد عبدالغفار التعليم العالي الأمراض الصدرية وزارة الصحة والسكان الطب البشري المجلس القومي للسكان
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