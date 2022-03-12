الإفتاء تعلن عدد وموعد "الأيام البيض" في شعبان

كتب- محمد نصار:

أعلنت دار الإفتاء المصرية الأيام عدد الأيام البيض في شهر شعبان ومواعيدها.

وقالت الدار، في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، اليوم السبت، إن الأيام البيض في شهر شعبان على النحو التالي:

1- يوم الأربعاء 13 شعبان الموافق 16/3/2022.

2- يوم الخميس 14 شعبان الموافق 17/3/2022.

3- يوم الجمعة 15 شعبان الموافق 18/3/2022.

كانت أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ، أن يوم الخميس، الثالث من شهر مارس لعام 2022 ميلاديًّا، هو المتمم لشهر رجب 1434 هجريًّا، وأن الجمعة الموافق الرابع من مارس، هو أول أيام شهر شعبان.

وأوضحت دار الإفتاء، أنها استطلعَت هلالَ شهرِ شعبان لعام 1443 هجريًّا، بعد غروب شمس يوم الأربعاء، الـ 29 من شهر رجب، الثاني من مارس 2022، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأوضحت دار الإفتاء، أنه تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة، عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا.