10 ملايين طن.. بشرى من الزراعة للمواطنين بشأن إنتاج القمح الجديد

كتب-أحمد مسعد:

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عددا جديدا من إصداره الرابع "أرقام X الزراعة"، استعرض خلاله أهم الأرقام الخاصة بمحصول القمح.

وأوضح إصدار المركز أن إجمالي المساحة المنزرعة من محصول القمح على مستوى الجمهورية بلغت حوالي 3 ملايين و659 ألف فدان، ومن المتوقع أن تبلغ إجمالي إنتاجية المحصول هذا الموسم حوالي 10 ملايين طن.

ورصد الإصدار المحافظات الأعلى على مستوى الجمهورية، في زراعة المحصول، وجاءت كالتالي: محافظة الشرقية بمساحة إجمالية بلغت حوالي 423 ألف فدان، يليها محافظة البحيرة بمساحة إجمالية بلغت حوالي 386 ألف فدان، ثم محافظة الوادي الجديد بمساحة إجمالية حوالي 342 ألف فدان، ومحافظة الدقهلية بمساحة إجمالية حوالي 262 ألف فدان، ومحافظة كفرالشيخ بمساحة إجمالية حوالي 254 ألف فدان.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، إنفوجرافيك وفيديو باسم: (الزراعة في أسبوع)، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود بكافة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، فضلا عن إنفوجرافيك وفيديو كل يوم ثلاثاء باسم: (الزراعة في كل مصر)، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي بالمحافظات المختلفة.

كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارعين والمربين، إلى جانب الإصدار الأخير (أرقام في الزراعة)، الذي يلقي الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام.