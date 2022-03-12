توضيح جديد من الحكومة بشأن تغيير السلع الأساسية على بطاقات التموين

كتب- محمد سامي:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تغيير السلع الأساسية المدرجة على البطاقات التموينية نتيجة لنقص المعروض "شائعة" لا أساس لها من الصحة.

وأوضح المركز، في بيان، اليوم السبت، أنه تم التواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لتغيير السلع الأساسية المدرجة على البطاقات التموينية، مُشددة على توافر كافة السلع التموينية بشكل طبيعي دون تغييرها، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بجميع المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع "جمعيتي"، وكذلك توافر مخزون استراتيجي لها يكفي لعدة أشهر مقبلة.

كما سيتم إطلاق معارض "أهلا رمضان" في نهاية الأسبوع المقبل بالمحافظات، ثم بالقاهرة الكبرى، وذلك لتوفير السلع بأسعار مخفضة تصل إلى 25%، على أن تستمر بعض تلك المعارض طوال شهر رمضان، مُشيرةً إلى شن حملات تفتيش يومية على كافة المنافذ والمخازن للتأكد من توافر جميع السلع ومنع أي تلاعب في أسعارها أو احتكارها.

وفي سياق متصل، وصلت نسب صرف السلع التموينية إلى 40% عن شهر مارس الجاري، حيث تتوافر 27 سلعة ‏بمخازن شركتي الجملة العامة والمصرية، والتي تصل إلى حوالي 1500 مخزن، مع ضخ يومي من السلع الاستراتيجية لمنافذ الصرف التي تصل ‏عددها إلى 40 ألف منفذ بحوالي 4 آلاف طن سكر/ يوم، و3 آلاف طن زيت/ يوم مناصفة بين العبوة زنة الـ 1 لتر والعبوة ‏زنة الـ 800 جرام، و1000 طن مكرونة يومي، وكذلك الأرز بالإضافة إلى ‏السلع الأخرى التي تتنوع ما بين مساحيق الغسيل والسمن النباتي ‏وأغلب احتياجات الأسر المصرية من السلع.