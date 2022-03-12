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"عبدالغفار" يتوجه إلى الإسماعيلية لمتابعة منظومة التأمين الصحي الشامل

11:32 ص السبت 12 مارس 2022
"عبدالغفار" يتوجه إلى الإسماعيلية لمتابعة منظومة التأمين الصحي الشامل

الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي

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كتب- أحمد جمعة:

توجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، إلى محافظة الإسماعيلية، في جولة تفقدية لعدد من المنشآت الصحية بالمحافظة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجولة تأتي في إطار المتابعة الميدانية لمعدلات الإنجاز في منظومة التأمين الصحي الشامل والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إلى أنه من المقرر أن تبدأ الجولة في تمام الساعة الحادية عشر صباحا، بتفقد مستشفى فايد التخصصي، ويعقبها عدد من الزيارات التفقدية الأخرى.

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