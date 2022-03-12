أجواء شتوية طوال الأسبوع.. الأرصاد تكشف سبب انخفاض الحرارة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم وحتى نهاية الأسبوع الجاري يوجد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة حيث تكون أقل من المعدل الطبيعي بقيم تتراوح بين 4 و5 درجات.

وأضافت منار غانم، لمصراوي، اليوم السبت، أن تراجع الحرارة نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية باردة قادمة من شرق وجنوب أوروبا، حيث يكون الطقس مائلا للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا على كافة المناطق.

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد: "البلاد تتأثر أيضًا برياح من أوروبا ومنخفض جوي، يؤدي إلى تكون السحب خلال فترة النهار، مما يترتب عليه غياب أشعة الشمس".

وأوضحت وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري لكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، لافتة إلى أن انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث نشهد أجواءً شتوية طوال هذا الأسبوع.

وأكدت منار غانم أن درجات الحرارة ستكون بين 17 و18 درجة نهارا، و8 إلى 10 درجات ليلا.

وأشارت إلى أن نهاية فصل الشتاء 20 مارس الجاري وأن فصل الربيع سيبدأ 21 مارس وتبدأ درجات الحرارة في الارتفاع، لكن من الوارد أن يكون هناك انخفاضات لكنها لن تكون مثل التي تحدث في فصل الشتاء.