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بالأسماء.. نقابة الأطباء تنعى 6 شهداء جدد

10:12 ص السبت 12 مارس 2022
بالأسماء.. نقابة الأطباء تنعى 6 شهداء جدد

شهداء الاطباء

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كتب- أحمد جمعة:

نعت النقابة العامة لأطباء مصر، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، 6 أطباء جدد.

وقالت النقابة، في بيان، اليوم السبت: تنعى النقابة العامة للأطباء شهداء الأطباء وهم:

1- الدكتور خالد زكريا سيد أحمد عبدربه، أخصائي طب الأطفال بكفرالشيخ.

2- عوض عبدالحافظ رجب، استشاري أمراض النساء والولادة ومدير مستشفى دمياط العام السابق.

3- صلاح الدين عبدالله والي عثمان، استشاري نفسية وعصبية بالإسكندرية.

4- عادل علي محمد ندا، طبيب نفسي.

5- مدحت محمد محمد الحسيني، استشاري التخدير.

6- عبدالعزيز فتحي عبده، استشاري الأمراض الباطنية بمستشفى المنصورة العام القديم سابقا.

نقابة الأطباء شهداء الاطباء الأطباء
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