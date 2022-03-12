تعديل لأول مرة.. الصحة: بيان كورونا لن يصدر اليوم.. وهذا موعد البيانات الجديد

كتب- أحمد جمعة:

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير للتعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بتغيير مواعيد إصدار البيان اليومي لإحصائيات الإصابات والوفيات والتعافي من فيروس كورونا.

ونص التوجيه الجديد على أن يتم إصدار بيان كورونا دوريا في بداية كل أسبوع وليس بشكل يومي كما انتهجت الوزارة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن آخر بيان يومي لإحصائيات كورونا صدر عن الوزارة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، وسيتم إصدار البيانات التالية يوم السبت من كل أسبوع.

وأشار إلى أن قرار تغيير موعد إصدار البيان جاء مع انكسار الموجة الخامسة من الجائحة وتراجع معدلات الإصابات بنسب شبه ثابتة لمدة أسبوعين متتاليين، إلى جانب تراجع نسب الإشغال في المستشفيات.

وأعرب عن أمله في استمرار انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا محليا وعالميا، مؤكدا ضرورة التوسع في تلقي الفئات المستهدفة للقاحات طبقًا للبرنامج الزمني، والالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، وهو ما سيؤدي إلى تخطي الأزمة بنجاح وسلام.