"كورونا" في 24 ساعة| 854 إصابة في مصر.. والجزائر تعلن عدم تسجيل أية حالة وفاة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 854 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 8 حالات جديدة.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

8 حالات وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

الصحة تكشف 7 قواعد للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا ومتحوراته

الداخلية: تحصيل 7 آلاف غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة

عالم أوبئة إيطالي يطالب بتوخي أقصى حذر من اللاجئين القادمين من أوكرانيا

الصحة العالمية: أوروبا تواجه قرارات كبيرة بشأن الصحة

كورونا: بعد عامين على إعلانه وباء عالميا.. 18 مليون وفاة بسبب كوفيد 19

كورونا اليوم: سبب ارتفاع حرارة المتعافي لأشهر.. وأعداد الوفيات غير الرسمية

مشاهد انتهت من طقوسنا بعد عامين على انتشار فيروس كورونا

الجزائر تعلن عدم تسجيل أية حالة وفاة بكورونا لأول مرة منذ عامين