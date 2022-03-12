خاص| بالأسعار والمواصفات.. طرح مرحلة جديدة من شقق الحي الثالث في العاصمة الإدارية

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ شركة سيتي إيدج، خلال أيام قليلة، طرح مرحلة جديدة من شقق مشروع المقصد ريزيدنس بالحي السكني الثالث r3.

وحصل مصراوي على تفاصيل الأسعار الخاصة بالطرح الجديد ومواصفات الشقق والتي جاءت على النحو التالي:

الوحدة المطروحة للبيع كاملة التشطيب وسيتم تجهيزها وتسليمها خلال شهر أكتوبر المقبل، حيث تبدأ المساحات من 145 مترًا حتى 189 مترًا.

ويختلف سعر الوحدات وفقا للمساحة ومدة التمويل، حيث يتم تحميل المبالغ المتبقى فائدة بنكية، وسجل سعر المتر 16 ألف جنيه لمدة التمويل التي تصل لـ10 سنوات، أما إذا كانت مدة التمويل 3 سنوات سيكون سعر المتر 12 ألف جنيه.

وسجلت الوحدة الـ 145 مترًا، مليون و900 ألف على 3 سنوات وتصل لـ 2 مليون و300 ألف لو السداد على 10 سنوات.

وبالنسبة لطريقة السداد يتم دفع 5% والتعاقد و5% وقت الاستلام، والـ90% من ثمن الوحدة على 3 سنوات حتى 10 سنوات.

ويعتبر الحي السكني الثالث "كابيتال ريزيدانس" مساحته 1016 فدانًا، وبه 8 مجاورات، ويضم 24130 وحدة سكنية، موزعة كالتالي، 697 عمارة سكنية، بها 19944 وحدة سكنية، و328 فيلا، بها 328 وحدة سكنية، و157 مبنى تاون هاوس، بها 624 وحدة سكنية، و64 مبنى "سكني مختلط"، بها 2560 وحدة سكنية، و 151360 م2 تجاري وإداري، و9 مبانٍ للاستخدام المختلط، بها 674 وحدة سكنية.

الحى السكنى الثالث هو أول الأحياء التي سيتم استخدامها فى العاصمة الإدارية، إذ بلغت نسبة التشييد فيه حاليا أكثر من %98 من إجمالى مخططه العام، وتقدر التكلفة الاستثمارية لهذا الحى بأكثر من 31 مليار جنيه.