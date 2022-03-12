الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 5 أيام: أمطار متوسطة.. ونشاط للرياح في هذه المناطق

الطقس غدا السبت: شديد البرودة ليلًا.. وتحذير من الأرصاد

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من السبت 12 مارس 2022 إلى الخميس 17 مارس 2022.

وبحسب الأرصاد يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية ومائل للدفء على جنوب سيناء مائل للدفء على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء.

السبت 12 مارس

تسود أمطار خفيفة علي السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة حدوث 30%، ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الأحد 13 مارس:

تسود أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة حدوث 30%، ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الاثنين 14 مارس:

تسود أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة حدوث 30%، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الثلاثاء 15 مارس والأربعاء 16 مارس:

تسود أمطار خفيفة إلى متوسطة علي السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة حدوث 40%، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الخميس 17 مارس:

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.