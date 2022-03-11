وزير القوى العاملة: الانتخابات العمالية للدورة الجديدة مايو المقبل

كتب- أحمد مسعد:

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة من 4 إلى 10 مارس الجاري، كان أولها عقد أول مؤتمر صحفي من مقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتسليم محافظ الغربية 2581 وثيقة للتأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة، و50 عقد عمل لـ"قادرون باختلاف" ودمجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأعلن الوزير كذلك برنامج تدريب مهني شامل للشباب الفلسطيني علي الصناعات اليدوية يحقق طموحاتهم، وتوفير 7343 فرصة عمل برواتب مجزية في 19 محافظة، وتعيين 4532 شابًا منهم 109 "قادرون باختلاف" في 6 محافظات، ووفد برنامج الأغذية العالمي يشيد بجهود القوى العاملة في تدريب الشباب وتوفير فرص عمل لهم بقنا وبني سويف، ومد فترة قبول الطلبات على فرص عمل للممرضات بالكويت، وتحويل 1.4 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن.