تغيير موعد امتحان الثانوية وتضرر قناة السويس.. الحكومة تكشف حقيقة 8 شائعات في أسبوع

كتب- أحمد مسعد:

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريره الأسبوعي حول رصد الشائعات والرد عليها، والذي تضمن نفي 8 شائعات وأخبار مغلوطة انتشرت خلال الأيام الماضية.

ويرصد "مصراوي" رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الـ8 شائعات شائعة تم تداولها خلال الفترة الماضية:

1- تغيير موعد امتحانات الثانوية العامة 2022

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد حول إصدار قرار رسمي بتغيير موعد أداء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022، لا أساس له من الصحة.

2- هل حققت مصر أعلى معدل فائدة حقيقية في العالم؟.. البنك المركزي يجيب

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عدم صحة تسجيل مصر أعلى معدل فائدة حقيقية في العالم بما يؤثر سلبًا على مؤشرات الاقتصاد المصري.

3- رسميًا.. الحكومة ترد على أنباء احتواء البنزين على معادن تتسبب في أعطال السيارات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عدم صحة ما تردد بشأن احتواء البنزين على منجنيز ومعادن أخرى مما يتسبب في أعطال السيارات.

وقال المركز، إنه تواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاحتواء البنزين على منجنيز أو أي معادن.

4- إطلاق منصات امتحانية جديدة لطلاب شهادة الثانوية

أكد المركز الإعلامي، لمجلس الوزراء، إن ما تداولت به بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن إصدار وزارة التربية والتعليم قرارات بإطلاق منصات امتحانية جديدة لإجراء امتحانات تجريبية لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي2 202.

5- عودة النظام القديم لامتحانات الثانوية العامة ورقيًا

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداول بشأن صدور قرار بعودة النظام القديم لامتحانات وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

مُؤكدةً أنه لا صحة لعودة النظام القديم لامتحانات الثانوية العامة، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الشأن، مُوضحةً أن النظام الجديد لا علاقة له بما إذا كان الامتحان أو التصحيح ورقيًا أو إلكترونيًا.

6- وهمية.. إعلانات وظائف خارج مصر منسوبة للقوى العاملة

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء،إن ما تداولت به بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من إعلانات منسوبة لوزارة القوى العاملة تزعم تقديم عقود للعمل خارج مصر مقابل الحصول على مبالغ مالية، غير صحيح.

7- مسابقة تعيينات جديدة.. وقف التعاقد بالحصة للمعلمين

كذب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد بشأن إصدار قرار بإلغاء العمل بنظام التعاقد بالحصة للمعلمين بكافة المدارس والاكتفاء بالعمل بنظام التطوع فقط.

وقال المركز، في بيان، إنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار أي قرارات بإلغاء العمل بنظام التعاقد بالحصة للمعلمين بكافة المدارس أو الاكتفاء بالعمل بنظام التطوع.

8- هل تراجعت أعداد السفن المارة بقناة السويس بسبب الأحداث السياسية الدولية؟.. الحكومة توضح

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن تراجع أعداد السفن المارة بقناة السويس تأثراً بالأحداث السياسية الدولية، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه بالتواصل مع هيئة قناة السويس، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتراجع أعداد السفن المارة بقناة السويس، مُشددةً على انتظام عبور السفن والحاويات بالممر الملاحي لقناة السويس وفقاً للمعدلات الطبيعية.