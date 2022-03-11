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طارق النبراوي يتفوق على هاني ضاحي في انتخابات مهندسي القاهرة

08:46 م الجمعة 11 مارس 2022
طارق النبراوي يتفوق على هاني ضاحي في انتخابات مهندسي القاهرة

المهندس طارق النبراوي

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة، فوز المهندس طارق النبراوي، في نتيجة الانتخابات بمحافظة القاهرة فقط.

حيث وصل عدد المصوتين لـ 4388، منهم 4168 صوت صحيح، فيما ,وصل عدد الأصوات الباطلة لـ220 صوت.

وحصل المهندس هاني ضاحي على 1784 صوت، والمهندس طارق النبراوي:2384 صوت.

وأغلقت منذ قليل، اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة، باب التصويت في آخر جولة للانتخابات والخاصة بالإعادة على منصب النقيب العام.

طارق النبراوي انتخابات نقابة المهندسين نقابة المهندسين

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