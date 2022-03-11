مقدم "مواقف وطرائف" يكشف كواليس البرنامج الأشهر في ماسبيرو (فيديو)

كتب- محمد عمارة:

أكد الإعلامي جلال علام مقدم برنامج "مواقف وطرائف" الذي عرض على القناة الثانية المصرية خلال من 1988 إلى 2008، ثم عاد مرة أخرى في 2016 على قناة النهار اليوم؛ أن حبه للتميز الذي اكتسبه من ممارسة الرياضة دفعه إلى ابتكار فكرة جديدة ومبتكرة لبرنامجه، لأنه ليس ابنًا لماسبيرو بل ضيفًا عليه، وبالتالي كان لا بد من تقديم محتوى ليس له منافس على شاشة التليفزيون المصري.

وأضاف علام في لقاء تم بثه على الحساب الرسمي لموقع مصراوي عبر موقع "فيس بوك": "اكتسبت هذه الصفات من عملي لمدة 3 سنوات في إنجلترا ثم 7 سنوات في ألمانيا، وأخذت إقامة دائمة هناك لأنني أدخلت لعبة الإسكواش للبلاد وهو عمل جليل".

وأكمل علام: "كنت أبحث عن اللحظات الغائبة أو الغريبة في مباريات الألعاب المختلفة كأن تحط حمامة على الشبكة في مباراة دولية محتدمة، فتتوقف المباراة تماما ويصبح الجميع تحت رحمة هذه الحمامة، أو تمر قطة في مباراة كرة قدم وتتوقف المباراة انتظارا لها، كما أن مصطلح مباراة الغابة هو مصطلح مصري تمامًا فلم يلتفت أحد من قبل إلى أن الغابة بها رياضة وملاكمة ووثب عالي، فهناك أنثى الفهد تجري بسرعة 109 كيلو مترات في الساعة، وعندما تلف تلف بنفس السرعة معتمدة على توازن ذيلها، فقد ربطت الرياضة بالحيوانات وإلى الآن لم يقلدها أحد في العالم ولذا فأنا معتز بها".