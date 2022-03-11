طارق النبراوي يدلي بصوته في انتخابات المهندسين لاختيار النقيب العام

كتب- محمد عبدالناصر:

أدلى المهندس طارق النبراوي المرشح لانتخابات النقيب العام، بصوته في انتخابات النقابة، التي انطلقت في العاشرة من صباح اليوم، المرحلة الثالثة والأخيرة منها، في جولة إعادة على منصب النقيب العام للمهندسين.

وانتخابات اليوم هي آخر جولات ماراثون انتخابات نقابة المهندسين الذي انطلق في 25 فبراير الماضي، واستمر على مدى أسبوعين، وشهد انتخاب رؤساء ومجالس النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية بالنقابة العامة ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات، وأيضا انتخاب الأعضاء المكملين للشُعب الهندسية السبعة، فيما لم يتم حسم انتخاب النقيب العام من الجولة الأولى، لعدم حصول أيا من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات، لتجري جولة الإعادة اليوم بين أكثر المرشحين حصولا على أصوات المهندسين في انتخابات الجولة الأولى للانتخابات.

بلغ عدد من شارك في انتخابات المرحلة الثانية 42465 مهندسًا، وجاءت الأصوات الصحيحة 40027 والباطلة 2438 صوتا، حصل منها المهندس هاني ضاحي على 18091 صوت بنسبة 45%، فيما حصل المهندس طارق النبراوي على 9544 صوتًا بنسبة 24%.

أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين، الأحد، نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النقابة والتي أجريت يوم الجمعة 4 مارس الجاري، وشملت انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين والإعادة على منصب رئيس النقابة الفرعية على مستوى الجمهورية لمن لم يحصلوا على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات