الرعاية الصحية تنفي التعاقد مع شركات لتوزيع الأدوية للمنتفعين

كتب- أحمد جمعة:

نفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، ما أثير من شائعات عن تعاقد الهيئة، مع إحدى شركات توزيع وصرف الأدوية أو سلاسل الصيدليات الخاصة.

وأكدت الهيئة في بيان، أنه لا يوجد أي تعاقد أو نية للتعاقد مع هذه الشركة أو أي سلسلة من سلاسل الصيدليات لتوزيع الأدوية، أو أي شركات أخرى لها علاقة بهذا المجال.

وأشارت إلى أن ما تدرسه الهيئة الآن هو التعاون مع عدد من الشركات التكنولوجية لتسهيل وتنظيم خدمات حجز الكشف من خلال الكول سنتر التابع للهيئة لتسهيل الخدمة على المواطنين (خاصة كبار السن واصحاب الأمراض المزمنة) في ظل جائحه كورونا، وتؤكد الهيئة على دعمها الكامل لقرارات نقابة الصيادلة باعتبارها عضو بمجلس إدارة الهيئة، كما تؤكد الهيئة حرصها على حقوق الصيادلة ومصالح الصيدليات العامة والأهلية بجمهورية مصر العربية.

وتهيب الهيئة العامة للرعاية الصحية المواطنين بعدم الإنسياق وراء الشائعات أو تأويل بعض الأخبار لاستغلالها خارج سياقها دون الصالح العام.