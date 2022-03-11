10 إجراءات حكومية لمواجهة زيادة أسعار السلع

كتب- أحمد عبدالمنعم:



أعلنت الحكومة، العديد من الإجراءات لمواجهة زيادة أسعار السلع، بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، واتجاه العديد من دول العالم وعلى رأسها أمريكا لفرض عقوبات اقتصادية على الدب الروسي.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، اتخاذ الحكومة العديد من الإجراءات لمواجهة غلاء الأسعار، يرصدها مصراوي على النحو التالي:

- التوسع في المنافذ لتوفير السلع بأسعار منخفضة.

- تشكيل لجنة أزمة لأول مرة، مثل لجنة أزمة لكورونا.

- تقديم معارض السلع في جميع المحافظات لتبدأ الأسبوع المقبل وتستمر حتى نهاية رمضان.

- تنويع مصادر استيراد القمح والذي كان مصدره الرئيسي من روسيا وأوكرانيا.

- الاتفاق مع وزارة المالية لإيجاد اعتمادات مالية لصرف المبالغ المالية للفلاح عند تسليم القمح.

- زيادة الرقابة على التجار لمنع تخزين أو احتكار أي سلعة.

- تحمل الدولة في "العيش المدعم" 100% من زيادة أسعار القمح.

- تدخل الحكومة مع التجار لعرض كيلو الأرز بأقل من 10 جنيهات للكيلو.

- توفير الدواجن بأسعار مناسبة بالتعاون مع وزارة الزراعة واتحاد الدواجن في المنافذ التابعة للوزارة.

- طرح 3 أنواع من اللحوم بمنتهى الجودة، الهندي 55 جنيها، والبرازيلي 85 جنيهًا، والسوداني 95 جنيها، وطرح اللحوم البلدي في معارض أهلا رمضان.