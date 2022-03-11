ضبط 3 آلاف شريط دواء مع راكب قادم من السعودية بمطار القاهرة

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كتب - محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي 3 آلاف شريط دواء، أخفاها راكب مصري داخل حقائبه فور وصوله من السعودية، لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من جدة رحلة رقم 2672، اشتبه محمد مكاوي مأمور اللجنة الجمركيه في راكب مصري، وتم تكليف عماد محروس مأمور تفتيش الركاب ومحمد عبد الوهاب رئيس القسم لتفتيش حقائبه، عثرا معه على 3000 شريط "بنادول إكسترا" و"أدفانس" و"نايت" بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وقرر أحمد حسن الحكش مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي، وتحريز المضبوطات تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.