إقبال كبير على انتخابات "المهندسين" لاختيار النقيب العام

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت انتخابات نقابة المهندسين، التي تجرى على مقعد النقيب العام، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، إقبالا كبيرا من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.

وانطلقت في العاشرة من صباح اليوم، المرحلة الثالثة والأخيرة من انتخابات نقابة المهندسين، والتي تشهد جولة الإعادة على منصب النقيب العام للمهندسين.

وانتخابات اليوم هي آخر جولات ماراثون انتخابات نقابة المهندسين التي انطلقت في الـ 25 من فبراير الماضي، بدأت بانتخابات رؤساء ومجالس النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية بالنقابة العامة ممن مضي على انتخابهم 4 سنوات، والأعضاء المكملين للشُعب الهندسية السبعة.

ولم يتم حسم انتخاب النقيب العام من الجولة الأولى، لعدم حصول أيا من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات، لتجري جولة الإعادة اليوم بين أكثر المرشحين حصولا على أصوات المهندسين في انتخابات الجولة الأولى للانتخابات.

وأكد هاني محمود، رئيس اللجنة العليا لانتخابات النقابة، أن جميع إجراءات انتخابات المهندسين تمت وفقا للقانون، وتحت إشراف قضائي كامل في جميع اللجان الانتخابية،

وبلغ عدد من شارك في انتخابات المرحلة الثانية 42465 مهندسًا، وجاءت الأصوات الصحيحة 40027 والباطلة 2438 صوتا، حصل منها المهندس هاني ضاحي على 18091 صوت بنسبة 45%، فيما حصل المهندس طارق النبراوي على 9544 صوتًا بنسبة 24%.

أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين، الأحد، نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النقابة والتي أجريت يوم الجمعة 4 مارس الجاري، وشملت انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين والإعادة على منصب رئيس النقابة الفرعية على مستوى الجمهورية لمن لم يحصلوا على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة.