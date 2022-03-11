الطقس.. الأرصاد تكشف موعد ذروة الانخفاض في درجات الحرارة

كتب- أسامة علي :

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة على كافة الأنحاء بأقل من المعدلات الطبيعة بنحو 4 إلى 5 درجات.

وقالت غانم لمصراوي، إن اليوم الجمعة، ذروة الانخفاض بدرجات الحرارة ، وتسجل القاهرة الكبرى 17 درجة مئوية، مؤكدة أن الحالة الجوية تتأثر برياح شمالية غربية قادمة من جنوب وشرق أوروبا، تعمل على انخفاض درجات الحرارة وامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، أن الطقس يكون مائل للبرودة على القاهرة وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء، مائل للدفء على جنوب الصعيد، خلال فترات النهار، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، وتسجل القاهرة 8 درجات للصغرى.

وأشارت إلى أنه يوجد نشاط للرياح بسرعات تتراوح ما بين 30 إلى 40 كم/ ساعة، يزيد الإحساس أكثر بانخفاض درجات الحرارة، ويؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية، وارتفاع الأمواج يصل إلى 4 متر على البحر المتوسط

وأضافت غانم، أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية، قد تمتد إلى مناطق القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، تكون خفيفة لا تؤثر على الأنشطة اليومية.