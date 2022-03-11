مصر للطيران تعلن بدء استرداد قيمة الحجر الصحي للمعتمرين

كتب - محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران، بدء عمليات استرداد قيمة حجز فنادق الحجر الصحي للمعتمرين، بناء على تعليمات السلطات السعودية بالمملكة، بإلغاء تطبيق الحجر الصحي ورفع كافة الإجراءات الاحترازية.

وخاطبت مصر للطيران شركات السياحة في منشور لها حصل "مصراوي" على نسخة منه، ينص على السماح باسترداد قيمة EMD الخاص بالحجر الموسسي للفنادق الخاصة بالسعودية، على الرحلات التى بدأت من 5 مارس الجاري.

وقررت وزارة السياحة والآثار مد موعد عودة رحلات الطاقة التشغيلية الخاصة بشهري رجب وشعبان معا، حال رغبة الشركات في ضم طاقة الشهرين لتنفيذهما بشهر شعبان، ليكون أقصى موعد لعودة تلك الرحلات هو 5 رمضان بدلا من الموعد الذي كان محدد في الأول من أبريل المقبل، مع استمرار موعد عودة رحلات الطاقة التشغيلية لشهر رجب بحد أقصى الأول من أبريل، ورحلات الطاقة التشغيلية لشهر شعبان بحد أقصى 10 رمضان كما هى دون تغيير .

وأكدت الوزارة أنه سبق وتمت الموافقة على مد موعد مراجعة الطاقة التشغيلية لشهر رجب حتى 5 من شهر شعبان الجاري، بالإضافة إلى الموافقة على مد موعد مراجعة الطاقة التشغيلية لشهر رجب طوال شهر شعبان، على أن يكون أقصى موعد لعودة تلك الرحلات في الأول من أبريل المقبل.