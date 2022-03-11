عدم اكتمال النصاب.. "الأطباء": تأجيل الجمعية العمومية للنقابة لـ 25 مارس



كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور أيمن سالم أمين عام النقابة العامة للأطباء، عدم اكتمال النصاب القانوني المستوجب لصحة انعقاد الجمعية العمومية العادية التي تمت الدعوة لها اليوم الجمعة 11 مارس بمقر النقابة العامة للأطباء.

وأضاف أنه تم فتح باب التسجيل لحضور الجمعية الساعة العاشرة صباحاً حتى الواحدة ثم مد التسجيل حتى الثانية بعد الظهر.

وأعلن أمين عام نقابة الأطباء أنه طبقاً لقانون النقابة 45 لسنة 1969 والإجراءات التي تم الإعلان عنها بالصحف القومية سيتم انعقاد الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة الموافق 25 مارس بنفس المكان والموعد المعلن عنه.