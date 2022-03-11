الطماطم بـ 5.5.. أسعار الخضروات والفواكه بالمجمعات الاستهلاكية

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كتب - محمد سامي:

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎وينشر مصراوي قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وهي كما يلي:

‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 5.5 جنيه للكيلوجرام.

‏‎‏‎- البطاطس 6.25 جنيه.

‏‎‏‎- البصل الأبيض 3.75 جنيهات.

‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 4 جنيهات.

‏‎‏‎- الكوسة بـ 8.5 جنيه.

‏‎‏‎- الجزر بـ 6 جنيهات.

‏‎‏‎- الخيار بـ 9 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيه.

‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيه.

‏‎‏‎- الباذنجان العروس 12 جنيه

‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 17 جنيه

‏‎‏‎- الفلفل الألوان 20 جنيها.

‏‎‏‎- الليمون بـ 11.5 جنيها.

‏‎‏- بلح بارحى 34 جنيه

‏‎- البسلة 10 جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيه

‏‎- ‏فاصوليا خضراء 28‏ جنيه

‏‎‏‎- تفاح إيطالى 23 جنيها.

‏‎-يوسفي سكرى 7 جنيهات.

-برتقال بصرة 7 جنيهات.

-برتقال بلدى 5 جنيهات.

-الفراولة 13 جنيها.