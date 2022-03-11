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الطماطم بـ 5.5.. أسعار الخضروات والفواكه بالمجمعات الاستهلاكية

01:28 م الجمعة 11 مارس 2022
الطماطم بـ 5.5.. أسعار الخضروات والفواكه بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفواكه والخضروات

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كتب - محمد سامي:

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎وينشر مصراوي قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وهي كما يلي:

‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 5.5 جنيه للكيلوجرام.
‏‎‏‎- البطاطس 6.25 جنيه.
‏‎‏‎- البصل الأبيض 3.75 جنيهات.
‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 4 جنيهات.
‏‎‏‎- الكوسة بـ 8.5 جنيه.
‏‎‏‎- الجزر بـ 6 جنيهات.
‏‎‏‎- الخيار بـ 9 جنيهات.
‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيه.
‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيه.
‏‎‏‎- الباذنجان العروس 12 جنيه
‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 17 جنيه
‏‎‏‎- الفلفل الألوان 20 جنيها.
‏‎‏‎- الليمون بـ 11.5 جنيها.
‏‎‏- بلح بارحى 34 جنيه
‏‎- البسلة 10 جنيها.
‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيه
‏‎- ‏فاصوليا خضراء 28‏ جنيه
‏‎‏‎- تفاح إيطالى 23 جنيها.
‏‎-يوسفي سكرى 7 جنيهات.
-برتقال بصرة 7 جنيهات.
-برتقال بلدى 5 جنيهات.
-الفراولة 13 جنيها.

المجمعات الاستهلاكية أسعار الخضروات أسعار الفاكهة

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