وزير النقل يدلي بصوته في انتخابات الإعادة على مقعد نقيب المهندسين

كتب – أسامة علي:

أدلى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بصوته في انتخابات نقابة المهندسين على مقعد النقيب العام والذي تجرى الإعادة عليه اليوم الجمعة الموافق 11 مارس 2022 .

وأكد وزير النقل، أنه حرص على المشاركة في هذه الانتخابات، اعترازا لمكانة المهندسين ودورهم الفعال في الطفرة الهائلة التي تشهدها مصر في كافة المجالات ومنها النقل وحيث يواصل المهندسون العمل على مدار الساعه لإنجاز المشروعات القومية الكبرى التي تساهم في تحقيق التنمية الشاملة وفقاً لرؤية مصر 2030

وأكد وزير النقل، أن لدى مصر حاليا أجيالا من المهندسين المتخصصين المؤهلين للعمل بأحدث النظم التكنولوجيا في كافة المجالات وهو مايؤكد على أهمية دور النقابة خلال الفترة القادمة في دعم هذه الأجيال لاستمرار تنفيذ تلك المشروعات الضخمة التي تشهدها مصر في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد الوزير بسير العملية الانتخابات في جو من النزاهة والشفافية وبالاقبال الكبير الذي تشهده الانتخابات من جموع المهندسين من مختلف الأعمار متمنيا التوفيق للنقيب القادم أيا كان، موضحا أنه سيتم التعاون مع المجلس القادم للارتقاء بمهنة الهندسة وخدمة المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في كافة أنحاء الجمهورية.