الرئيس السيسي يصل مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة

كتب - محمود مصطفى:



وصل قبل قليل، إلى مسجد المشير طنطاوي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى لأداء صلاة الجمعة.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد الندوة التثقيفية الـ35 للقوات المسلحة، الأربعاء، التي عقدت بمناسبة يوم الشهيد.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: عندما بدأت معركتنا مع الإرهاب في 2013 حتى شهور قليلة مَضَت؛ الناس كانت بتقول الموضوع هيفضل كده، هو الكابوس ده هياخدنا وياخد ولادنا، كنت واثق إن الشر لا يمكن أبداً ينتصر على الخير، مهما كانت بشاعة وقسوة عداونيتهم.. في النهاية الخير هينجح.

وأضاف السيسي: كان من ضمن الكلام، يا ترى نحاربهم ونستنى، ولا نحاربهم ونبنيها.. القرار كان هنحاربهم ونبنيها، هنشتغل وإحنا بنقاتل، وماحدش كتير بيعمل كده، وده كان من فضل ربنا.