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طقس الجمعة.. الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار بهذه المناطق

10:36 ص الجمعة 11 مارس 2022
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كتب – أسامة علي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار نشاط الرياح الباردة لليوم الثاني على التوالي لتؤثر بشكل كبير علي السواحل الشرقية، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج هناك.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنه تنشط الرياح أيضا على سيناء ومدن القناة والدلتا والقاهرة وشمال الصعيد وجنوب سيناء، تكون مثيرة للأتربة المحلية للمناطق سالفة الذكر وتكون مثيرة للرمال على جنوب الصعيد.

وأشارت الأرصاد إلى أن هناك تكاثر للسحب المتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الدلتا.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنه تستمر هذة الأجواء الباردة وانخفاض في درجات الحرارة لمدة أسبوع قادم دون ارتفاع طفيف يذكر.

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الطقس درجات الحرارة الأرصاد منخفض خماسيني
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