مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في القاهرة وعدد من المحافظات
كتب- يوسف عفيفي:
ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة 11/3/2022، الموافق 8 شعبان 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.
وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:
مواقيت الصلاة في القاهرة:
أذان الفجر 4:46 صباحًا
أذان الظهر 12:06 صباحاً
أذان العصر 3:28 مساءً
أذان المغرب 6:00 مساءً
أذان العشاء 7:17 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسكندرية:
موعد أذان الفجر 4:50 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:11 صباحاً
موعد أذان العصر 3:32 مساءً
موعد أذان المغرب 6:04 مساءً
موعد أذان العشاء 7:22 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:
موعد أذان الفجر 4:42 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:02 صباحاً
موعد أذان العصر 3:24 مساءً
موعد أذان المغرب 5:56 مساءً
موعد أذان العشاء 7:13 مساءً
مواقيت الصلاة في أسوان:
موعد أذان الفجر 4:42 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:00 صباحاً
موعد أذان العصر 3:23 مساءً
موعد أذان المغرب 5:57 مساءً
موعد أذان العشاء 7:09 مساءً
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