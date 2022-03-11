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مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في القاهرة وعدد من المحافظات

03:30 ص الجمعة 11 مارس 2022
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في القاهرة وعدد من المحافظات

مواقيت الصلاة

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كتب- يوسف عفيفي:

ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة 11/3/2022، الموافق 8 شعبان 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة:

أذان الفجر 4:46 صباحًا

أذان الظهر 12:06 صباحاً

أذان العصر 3:28 مساءً

أذان المغرب 6:00 مساءً

أذان العشاء 7:17 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:

موعد أذان الفجر 4:50 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:11 صباحاً

موعد أذان العصر 3:32 مساءً

موعد أذان المغرب 6:04 مساءً

موعد أذان العشاء 7:22 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:

موعد أذان الفجر 4:42 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:02 صباحاً

موعد أذان العصر 3:24 مساءً

موعد أذان المغرب 5:56 مساءً

موعد أذان العشاء 7:13 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان:

موعد أذان الفجر 4:42 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:00 صباحاً

موعد أذان العصر 3:23 مساءً

موعد أذان المغرب 5:57 مساءً

موعد أذان العشاء 7:09 مساءً

للتفاصيل..

مواقيت الصلاة أذان الفجر أذان الظهر أذان العصر أذان المغرب أذان العشاء

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