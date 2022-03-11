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قطع المياه عن الشرابية وضعفها في عدة مناطق بالقاهرة 12 ساعة السبت

09:30 ص الجمعة 11 مارس 2022
قطع المياه عن الشرابية وضعفها في عدة مناطق بالقاهرة 12 ساعة السبت

قطع مياه الشرب

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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن منطقة (الشرابية بالكامل)، وضعفها عن مناطق (باب الشعرية - الظاهر - العباسية)، لمدة 12 ساعة اعتبارًا من الساعة الثانية عشر ظهر يوم السبت الموافق 12-3-2022 وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل من نفس اليوم.

وأرجعت الشركة في بيان اليوم، سبب الانقطاع، نظرا لقيام الشركة بأعمال تحويل مسار خط مياه قطر 300مم أسفل كوبري غمرة، وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

ودبرت الشركة، سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي والمحمول.

قطع المياه شركة مياه الشرب الشرابية

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