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الصحة تكشف 7 قواعد للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا ومتحوراته

02:30 ص الجمعة 11 مارس 2022
الصحة تكشف 7 قواعد للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا ومتحوراته

وزارة الصحة

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كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك "إنفوجرافيك" يكشف قواعد الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" ومتحوراته.

وجاءت هذه القواعد على النحو التالي:

1- البقاء في المنزل في حال ظهور أي أعراض والاتصال بالخط الساخن 105.

2- التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن 1 متر.

3- تجنب الأماكن المزدحمة.

4- تنظيف وتطهير الأسطح باستمرار.

5- غسل اليدين باستمرار.

6- ارتداء الكمامة.

7- تلقي اللقاح والجرعة التنشيطية.

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وزارة الصحة فيروس كورونا كوفيد 19

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