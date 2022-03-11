الصحة تكشف 7 قواعد للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا ومتحوراته
كتب- يوسف عفيفي:
نشرت وزارة الصحة والسكان، على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك "إنفوجرافيك" يكشف قواعد الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" ومتحوراته.
وجاءت هذه القواعد على النحو التالي:
1- البقاء في المنزل في حال ظهور أي أعراض والاتصال بالخط الساخن 105.
2- التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن 1 متر.
3- تجنب الأماكن المزدحمة.
4- تنظيف وتطهير الأسطح باستمرار.
5- غسل اليدين باستمرار.
6- ارتداء الكمامة.
7- تلقي اللقاح والجرعة التنشيطية.
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