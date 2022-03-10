وزير الدولة للإنتاج الحربي: نجاح مساعي التعاون مع كوريا الجنوبية لإنتاج المدفع "K9" (فيديو)

(مصراوي):

كشف المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، دور الوزارة في إنتاج الصلب المدرع، بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص المصري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بامتلاك قدرة تصنيع هذا المنتج الاستراتيجي والذي يعد الخامة الأساسية في تصنيع وإنتاج العربات المدرعة.

جاء ذلك على هامش مشاركة الوزير الرسمية في معرض "الدفاع العالمي" والذي تم إقامتة خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس 2022 في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، تحت رعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأضاف الوزير في تصريحات للإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج "حقائق وأسرار" عبر قناة "صدى البلد"، أن هناك إقبال من كافة زائري المعرض على هذا المنتج المهم وطلبهم للتعاقد عليه، كما تحدث الوزير عن ضرورة التعاون والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة الصناعية المختلفة والدول العربية والأوربية لتطوير كافة الصناعات وعلى رأسها "الصناعات الحربية"، مشيرًا إلى نجاح المساعي مؤخرًا في التعاون مع دولة كوريا الجنوبية لإنتاج المدفع الـ(K9) والذي سيتم إنتاجه بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي ممثلة في مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات وشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية، وشركة "هانوا" الكورية الجنوبية.