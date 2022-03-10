بحث التعاون المشترك لتعظيم الاستثمارات بين البريد المصري ومصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

بحث الدكتور شريف فاروق رئيس البريد المصري، مع الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، سبل التعاون المشترك وزيادة فرص التعاون في مختلف مجالات الخدمات البريدية التي يوفرها قطاع الطيران، لخدمة حركة البريد والشحن والخدمات اللوجستية بما يساهم في تطوير خدمات البريد المصري اللوجستية وزيادة جودتها واستحداث خدمات جديدة.

وقال الدكتور شريف فاروق تم مناقشة سُبل التعاون في تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا حرص البريد المصري على فتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركة الوطنية مصر للطيران عضو تحالف ستار العالمي، بما يتيح تعظيم استثمارات البريد المصري، وتحقيق أقصى استفادة منها، كما هنأ فاروق الطيار عمرو أبوالعينين بمناسبة الاحتفال هذا العام بمرور 90 عامًا على إنشاء مصرللطيران، وهو ما يعكس ريادة الناقل الوطني في مجال صناعة النقل الجوي دوليًا وإقليميًا.

وخلال اللقاء أكد الطيار عمرو أبو العينين أن شركة مصر للطيران تعمل على تقديم كافة التسهيلات لتقديم الخدمات البريدية المتطورة، التي يقدمها البريد المصري بصورة متميزة وبالجودة المطلوبة، مشيرًا إلى أن خلال الفترة القادمة سيتم عقد اجتماعات مكثفة بين الجانبين، للعمل علي تحديد مجالات التعاون الممكنة ، تمهيدا لتوقيع اتفاقيات بين الجانبين تخدم عملاء الكيانين الكبيرين.

كما أشاد الطيار عمرو أبو العينين بما توصل إليه البريد المصري من تطور في تقديم الخدمات، واستحداث خدمات جديدة تلبي جميع احتياجات المواطنين وتطوير مكاتب البريد وانتشارها، وتحويلها من الشكل التقليدي إلى مكاتب تقدم جميع الخدمات باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، بما يضمن تقديم كافة المعاملات بمستوي عالي من الجودة.