التنمية المحلية: حملات في المحافظات للتصدي لحجب السلع عن المواطنين

(مصراوي):

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن وزير التنمية المحلية وجّه الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بشن حملات رقابية على المحال والأسواق للتصدي لمحاولات حجب السلع الأساسية عن المواطنين أو تخزينها للمضاربة فى الأسعار وزيادتها، والتعامل مع كل هذه المحاولات بحزم شديد وفقًا للقانون.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" عبر قناة "الحياة": "كما وجه الوزير باستمرار المتابعة الدورية لحركة الأسواق ومنع التلاعب والمغالاة في أسعار السلع والتنسيق بشكل دائم ومستمر مع وزارتي التموين والداخلية والأجهزة المعنية، بالإضافة إلى تفعيل آليات التواصل مع المواطنين من أجل تلقي الشكاوى من المواطنين".

وقال: "الوزير طلب من المحافظين التوسع في إقامة المعارض الثابتة والمتحركة لبيع السلع الغذائية التي يحتاجها الأهالي في المحافظات بالتزامن مع دخول شهر رمضان بحيث يتم إتاحة السلع بأسعار مخفضة وملائمة للمواطنين في المحافظات وخاصة في المناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجا، وتشجيع المبادرات الشبابية والمجتمعية لتشارك على مستوى عرض السلع".