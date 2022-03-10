الزراعة: بحوث الصحراء ينظم قافلة بيطرية في شمال سيناء

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كتب- أحمد مسعد:

نظم مركز بحوث الصحراء بتنظيم قافلة بيطرية مجانية لدعم المزارعين وصغار المربين بالقرى والتجمعات البدوية بالشيخ زويد بشمال سيناء.

وأوضح الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء أن من أهم أهداف المركز هي النهوض بالثروة الحيوانية وتنميتها بالمناطق الصحراوية.

وأفاد بأن من أهم المحاور التي يجب الإهتمام بها للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمناطق الصحراوية هي الإهتمام بالحالة الصحية للحيوانات وأن هذه القافلة تأتي في إطار تنظيم المركز لعدد من القوافل البيطرية المجانية لخدمة المناطق الأكثر احتياجًا في شمال سيناء، وانطلاقا من دور المركز ومشاركته في خدمة المجتمع الصحراوي، وتطوير العمل الحقلي، والإهتمام بالجانب التطبيقي للبحوث العلمية.