"التعليم" تكرم الطلاب الفائزين في بطولة كأس العالم لكرة اليد بصربيا

كتب- أسامة علي:

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى احتفالاً لتكريم الطلاب الحاصلين على الميدالية الفضية والبرونزية في بطولة كأس العالم لكرة اليد بصربيا 2021.

جاء ذلك بحضور الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين، نيابة عن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وفضيلة الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، واللواء أحمد ناصر رئيس اتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية (الأوكسا)، والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة التربوية ونائب رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصرى للرياضة المدرسية.

وأعرب نائب الوزير لشئون المعلمين فى كلمة ألقاها نيابة عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سعادته اليوم لتكريم بناتنا وأبنائنا أعضاء منتخبى الشابات والشباب الذين حصدوا الجوائز الفضية والبرونزية فى بطولة العالم لكرة اليد التى أقيمت فى دولة صربيا، قائًلا إن ما نشهده اليوم ما هو إلا إنعكاس لما توليه الدولة المصرية بجميع مؤسساتها من اهتمام بالرياضة عامةً، والرياضة المدرسية على وجه الخصوص، وذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي، بالاهتمام ودعم التربية الرياضية في المدارس والجامعات.

وقال حجازي، إن لقاءنا اليوم نابع من إيماننا الراسخ بأهمية ممارسة الرياضة، وخاصة الرياضة المدرسية، والتي تلعب دورًا بارزًا وفعالاً في بناء شخصية الطالب، من خلال تنمية قدراته ومواهبه الرياضية، فضلاً عن دورها الفعال في تعديل وتغيير سلوكه، بما يتناسب مع قيم المجتمع، وينعكس هذا الإيمان الصادق بأهمية الرياضة المدرسية والاهتمام الواعي بها لدى القيادة السياسية؛ حيث أكد رئيس الجمهورية، على أننا بحاجة إلى برنامج تكون الرياضة فيه جزءًا أساسيًا من التعليم؛ للحفاظ على صحة أبنائنا، وهذا يأتي في إطار اهتمام سيادته بشكل عام ببناء الإنسان المصري، والعمل على إعادة صياغة شخصية مصرية متكاملة الجوانب.