كتب- يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أهمها تحذير من الأرصاد بشأن عودة الأجواء الشتوية، وتفاصيل موجة الرياح والأتربة التي تضرب البلاد اليوم، والصحة توجه رسالة للمواطنين بشأن الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

- 7 نصائح عاجلة من وزارة الصحة لمواجهة التقلبات الجوية

وجهت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، عددًا من النصائح إلى المواطنين، لمواجهة التقلبات الجوية الحالية التي تعيشها البلاد.

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- 5 خطوات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا في بيئة العمل

أعلنت وزارة الصحة والسكان خطوات الحماية من فيروس كورونا ومتحوراته في بيئة العمل.

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- دون حجز مسبق.. الصحة توجه رسالة للمواطنين بشأن الجرعة الثانية من لقاح كورونا

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يمكن للمواطنين تلقي الجرعة الثانية للقاح فيروس كورونا في أي مركز بدون الحاجة للحجز المسبق.

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- بيان من "الأطباء" بشأن تأخر جامعة المنصورة في صرف رواتب 1000 طبيب 4 أشهر

أصدرت نقابة أطباء مصر بيانا بشأن أزمة تأخر جامعة المنصورة في صرف رواتب 1000 طبيب لعدة أشهر.

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- طلبات إحاطة.. هل تطفئ الرقابة البرلمانية نيران الأسعار في الأسواق"؟

مع موجة الغلاء التي باتت مصاحبة لحياة المواطنين، وخصوصا مع قرب حلول شهر مضان المعظم والأجواء العالمية المضطربة، قدم عدد من النواب طلبات إحاطة وبيانات عاجلة من أجل تحرك الحكومة لمواجهة هذه الموجة.

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