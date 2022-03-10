7 نصائح عاجلة من وزارة الصحة لمواجهة التقلبات الجوية

كتب- يوسف عفيفي:

وجهت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، عددًا من النصائح إلى المواطنين، لمواجهة التقلبات الجوية الحالية التي تعيشها البلاد.

وجاءت النصائح على النحو التالي:

1- يجب على مرضى حساسية الصدر عدم الخروج من المنزل في مثل هذه الأجواء إلا للضرورة فقط.

2- ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل في وجود العاصفة الترابية، تجنبا لدخول الهواء إلى الشعب الهوائية.

3- استخدام البخاخات الموصوفة من قبل الطبيب قبل الخروج من المنزل بفترة كافية.

4- يفضل الجلوس في أماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، لتجنب الشعور بالاختناق.

5- ينصح بوضع أدوية الحساسية في الحقيبة عند الخروج وتناولها في مواعيدها التي يحددها الطبيب.

6- شرب كمية كافية من المياه، لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين.

7- التأكد من غلق نوافذ المنزل جيدا، لمنع دخول الأتربة والغبار في الغرف.

وتشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية، مع نشاط في حركة الرياح على الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والتي تنشط أحيانا على جنوب الصعيد.