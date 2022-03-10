بتكلفة 45 مليون جنيه.. الجيزة تدعم منظومة النظافة بـ40 معدة متنوعة المهام

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، دعم منظومة النظافة بـ 45 مليون جنيه، لتلبية احتياجاتها من المعدات لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، وعدداً من المناطق التي بحاجة إلى تكثيف دوريات العمل بها، إلى جانب تنفيذ عمرات جسيمة لمعدات متوقفه عن العمل للاستفادة منها وتشغيلها مجدداً.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك خلال معاينة المحافظ للمعدات التي تم دعم منظومة النظافة بها والبالغ عددها 40 معده متنوعة المهام، وذلك للوقوف على خطط نشرها بالمناطق وخطوط سير العمل لها بما يحقق الاستفادة القصوى منها.

وأكد المحافظ، أن المعدات التي دخلت الخدمة شملت 18 معدة جديدة بتكلفة 43 مليون جنيه من خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، بالإضافة إلى إصلاح وإعادة تشغيل 22 معدة نظافة متنوعة المهام بتكلفه 2 مليون جنيه للعمل مجددًا بعد تهالكها وتعرض البعض منها للتكهين والتوقف منذ سنوات ويبلغ سعرها السوقي حاليا أكثر من 30 مليون جنيه وذلك في إطار الحفاظ على المال العام واستغلال الإمكانات المتاحة وتنميتها.