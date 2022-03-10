التضامن: معاش استثنائي لأسر المصريين في ليبيا ضحايا الحادث الإرهابي عام 2015

(مصراوي):

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي المدير التنفيذي لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم نيفين القباج، أن الدولة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قامت بصرف معاش استثنائي لأسر ضحايا الحادث الإرهابي الذي تعرض له بعض المواطنين المصريين العاملين بدولة ليبيا، الذي وقع في فبراير 2015 وعددهم 21 مواطنًا مصريا من العمالة المصرية في دولة ليبيا.

وأضافت القباج - في بيان اليوم الخميس - أنه وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 409 لسنة 2015 تم صرف معاش استثنائي قدره 1500 جنيه شهريًا للمستحقين عن الشهداء والضحايا، ومن بينهم أسرة الشهيد لوقا نجاة أنيس، وقد تطور هذا المعاش بزيادته السنوية، حيث بلغ الآن 3555 جنيهًا شهريًا موزعة بالتساوي على أرملة الشهيد لوقا نجاة أنيس وابنته ووالديه، بالإضافة إلى صرف المساعدة المقررة والبالغ قيمتها 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن عدم إضافة حالة الشهيد في السابق إلى قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 2272 الصادر بتاريخ 7 نوفمبر 2020 بشأن تحديد أسماء الضحايا والمصابين في تطبيق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، إنما يعود إلى عدم استيفاء المستندات المطلوبة، حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعي باستكمال أوراق الشهيد لوقا نجاة أنيس التي لم تكن متوفرة من قبل أسرته وهي "شهادة وفاة- إعلام وراثة"، وقد تم إضافة حالة الشهيد إلى مشروع قرار دولة رئيس مجلس الوزراء المزمع إصداره لضمه إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية.