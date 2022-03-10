السياحة تنظم برنامجًا ترفيهيًا لـ150 شابًا وفتاة في البرنامج الرئاسي "أهل مصر"

السياحة تنظم برنامجًا ترفيهيًا لـ150 شابًا وفتاة ف

كتب- يوسف عفيفي:

نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، برنامجا سياحيا، بمدينة الغردقة، لوفد يتضمن أكثر من 150 شابا وفتاة من المشاركين في البرنامج الرئاسي "أهل مصر" لأبناء المحافظات الحدودية "البحر الأحمر وأسوان والوادي الجديد ومطروح وشمال وجنوب سيناء"، خلال استضافة محافظة البحر الأحمر لهم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على زيادة الوعي السياحي والأثري لدى كافة فئات المجتمع ولاسيما الشباب وهو ما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للوزارة ورؤية مصر 2030.

ومن جانبها، أوضحت إيمان عبدالرحمن، مدير عام المكاتب الداخلية بالهيئة، أن هؤلاء الشباب والفتيات زاروا خلال البرنامج السياحي متحف الغردقة ومتحف الرمال ومركز عروض الدولفين وقد رافقهم خلال الزيارة مكتب الهيئة بمدينة الغردقة.