السياحة: 76 دولة يمكن لمواطنيها الحصول على تأشيرة دخول مصر إلكترونيًا

كتب- يوسف عفيفي:

شاركت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، في اجتماع مهني عبر الفيديو كونفرانس مع ممثلي القطاع السياحي البريطاني وذلك لمناقشة سبل زيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق البريطاني إلى مصر.

وبحسب بيان اليوم، شارك في الاجتماع عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسفير شريف كامل سفير مصر لدى المملكة المتحدة، وممثلين عن الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفتي المنشآت الفندقية وشركات ووكالات السفر والسياحة.

واستعرضت نائب الوزير، خلال الاجتماع، ما يزخر به المقصد المصري من مقومات سياحية متنوعة ومتميزة، منوهة عن استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية في كافة المنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الأثرية والمطارات والأنشطة السياحية المتنوعة وأن الوزارة تتابع تنفيذ ذلك بكل حزم وتقوم بمعاقبة المنشآت المخالفة.

وأشارت نائب وزير السياحة، إلى الخط الساخن الذي أطلقته الوزارة لتلقي شكاوى ومقترحات واستفسارات السائحين علي مدار 24 ساعة.

وتحدثت "غادة"، عن تيسير إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول إلى مصر، منوها بأنه يمكن لمواطني 76 دولة الحصول على التأشيرة إلكترونياً من الموقع المخصص لذلك.

كما تطرقت للحديث عن الاستعداد السياحية لمصر لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ " " Cop 27والذي سوف يٌعقد بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم، موضحة أن المؤتمر سوف يبرز مدينة شرم الشيخ كمدينة خضراء كما أنه يعد فرصة لتسليط الضوء على جهود مصر للعمل علي الحفاظ علي البيئة والتحول للطاقة المتجددة والنظيفة.

وتحدثت عن المشروعات الكبرى، التي تقوم بها الدولة والتي من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، بجانب المدن الجديدة مثل العلمين الجديدة والتي تقدم منتجا سياحياً متميزاً على مدار العام.

وأضافت نائب الوزير، أن من أهم الوسائل الترويجية التي تستخدمها الوزارة الآن مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة إلي جانب دعوة المدونين والمؤثرين ممن يتمتعون بنسبة متابعة عالية علي هذه المواقع وممثلي وسائل الإعلام في رحلات تعريفية لإطلاعهم علي المقومات السياحية والأثرية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

ومن جانبه، أوضح رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن الهيئة نظمت مؤخرا عددا من الرحلات التعريفية لعدد من المدونين والإعلامين كان من بينهم بريطانيين.

ومن جانبهم، أشار ممثلو القطاع السياحي البريطاني إلي أهمية المقصد السياحي المصري وحرصهم على تنظيم برامج سياحية أكثر له خاصة في ظل الطلب المتزايد عليه من السائحين البريطانيين، كما اقترحوا زيادة رحلات الطيران من المطارات المختلفة بإنجلترا إلى مطارات المقاصد المصرية وذلك لاستيعاب هذا الطلب المتزايد علاوة على اقتراح تنفيذ حملات ترويجية مشتركة للترويج لمصر بشكل أكبر في بريطانيا.