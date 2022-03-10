الكهرباء تحتفل بتكريم 64 متدربًا أفريقيًا من 6 دول

كتب- محمد صلاح:

شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من قيادات القطاع احتفالية تخريج 64 متدربًا من دول السودان، جنوب السودان، جيبوتي، بوروندي، الصومال، أوغندا في خمسة برامج تدريبية تحت عنوان "إدارة الطاقة"، "الإدارة الفعالة لمحطات توليد الكهرباء"، و"تشغيل وصيانة محطات كهرباء الديزل"، و"تشغيل وصيانة المحطات الكهرومائية"، "تكنولوجيا الطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة".

وتُعد هذه البرامج أحد الأنشطة الجاري تنفيذها في إطار مشروع التعاون مع الدول الأفريقية الذي يتبناه القطاع لبناء القدرات البشرية بالقارة الافريقية وخاصة دول حوض النيل والقرن الأفريقي حيث يتم تنفيذ برامج تدريبيية في مجالات الكهرباء المتعددة من خلال أكثر من 20 مركز تدريبي في مصر وإيفاد خبراء مصريين لتلك الدول.